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Akçaray'ın geçtiği yollar asfaltlanıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:10
Akçaray'ın geçtiği yollar asfaltlanıyor
Akçaray'ın geçtiği yollar asfaltlanıyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Akçaray Tramvay Projesi'nde çalışma yapılan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü tramvay çalışmalarında asfalt kaplama işleri geç saatlere kadar sürdürülüyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden Seymen Caddesi, Hanlı Sokak Ve Salkım Söğüt Caddesi başlanarak Sarı Mimoza Caddesi'ne kadar olan yolların son aşaması olan asfalt serilmesi işi tamamlandı. Gece saatlerine kadar çalışan ekipler 500 ton asfalt sererek caddeye son halini verdi. Diğer yandan GMK Bulvarında daha önce imalatı kaplama düzeyinde tamamlanan kaldırımların baskı asfalt ile kaplanmasına devam edildi. Hanlı Sokak ve Salkım Söğüt caddelerinde rayların arasındaki kısımda da asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.
(İG-GY-Y)

09.05.2017 11:19:34 TSI
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