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Çetin: "Asfaltsız yolumuz kalmayacak"

09 Mayıs 2017 Salı, 11:10
Çetin: "Asfaltsız yolumuz kalmayacak"
Çetin: "Asfaltsız yolumuz kalmayacak"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Halkımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte yönettiğimiz ilçemizde, muhtarlarımız benim adıma sizleri dinlemede, sorunlarına çözüm bulmada tam yetkilidir" dedi.
Başkan Çetin, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, ilçenin yol sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Yol yapım çalışmaları başlamadan, sorunları ve eksikleri yerinde görmek için denetlemeye çıkan Başkan Soner Çetin, Toros Mahallesi'ne giderek, halkla buluştu.
Mahalle sakinlerinin istekleri ve mahallenin eksikleri konusunda bilgi alan Başkan Çetin, "Toros Mahallesi, ilçemizin ilk yerleşim yerlerinden biri. İlçemizdeki tüm mahallelerindeki sorunları çok iyi bilmemize rağmen, halkımızın istekleri doğrultusunda hizmetler yapabilmek için bugün Toros Mahallesi sakinlerimizin arasındayım. Halkımız, ne istiyorsa, biz o hizmetleri yerine getirmek için buradayız. Yaz sezonu ile birlikte, yıl boyu yaptığımız yol çalışmalarına hız verdik. Mahallemizin yoğun kullanılan ve en ihtiyaç olan yerlerinden başlayarak, asfaltlanmamış yol bırakmayacağız" dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e, mahalleye ve ilçeye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Toros Mahallesi Muhtarı Kemal Çelebi, "Başkanımızdan çok memnunuz, sizler halk olarak, bizler de muhtarlar olarak başkanımıza istediğimiz zaman ulaşabilmenin huzuru içindeyiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımız tam yetkili"
Toros Mahalle Muhtarı Kemal Çelebi ile mahallenin tüm sokaklarında incelemelerde bulunan Başkan Soner Çetin, "Bizim hizmet anlayışımız, birlikte yönetim anlayışıdır. Halkımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte yönettiğimiz ilçemizde, muhtarlarımız benim adıma sizleri dinlemede, sorunlarına çözüm bulmada tam yetkilidir. Bunun için tüm müdürlerime talimat verdim, muhtarlarımızın isteği benim isteğimdir. Bu yönetim anlayışı içinde, hep birlikte hem daha iyi hizmetler yapacağız, hem de yaptığımız hizmetleri koruyacağız" dedi. Başkan Çetin, yol denetlemeleri sırasında, çocuk parkları, temizlik ve giysi kutuları hakkında da vatandaşlardan bilgi alarak, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
Başkan Çetin'i mahalle sokaklarında gören vatandaşlar da, hizmetlerden memnun olduklarını belirterek Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.
(ELF-Y)

09.05.2017 11:19:38 TSI
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