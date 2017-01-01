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Başkan Çakır Berat Kandilini kutladı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Berat Kandilini kutlayarak, Berat Kandilinin herkes için bir fırsat olduğunu söyledi.

Berat Kandilinin manevi ikliminde, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğunu belirten, Başkan Çakır, "Tüm İslam Alemi olarak, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, af ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından bizler için büyük bir fırsattır. Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi geliştirmemize vesile olan özel ve müstesna gecelerden biridir. Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevmeli, kini ve nefreti sevgiye; bencilliği fedakarlığa dönüştürerek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Berat Kandili vesilesiyle, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın barış ve huzura kavuşmasını diler, başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Berat Kandilini kutlarım" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



09.05.2017 11:19:57 TSI

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