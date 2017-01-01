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Yunus Emre Ülkü Ocağı'na atama yapıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağına yeni atama yapılarak faaliyetlere başlandı.

Yunus Emre Ülkü Ocak Başkanlığına ise Ahmet Biricik atandı. Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya tarafından gerçekleştirilen tören, çok sayıda katılımcıyı ağırladı. Törende bir konuşma yapan Yumrukaya, "Alemde şer, Oğuz da er tükenmez. Ahmet Biricik Başkan'a kutlu görevinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Ülkü Ocak Başkanlığına atanan Ahmet Biricik ise "Sancağı daima ileriye taşıyacağız, bizlere güvenenleri Allah'ın izniyle mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığınca yapılan açıklamada "Şehrimizin ulusu Yunus Emre'nin ismini taşıyan Ülkü Ocağımız bugün itibari ile Genel Başkanımız sayın Olcay Kılavuz beyin ve Genel Merkez yöneticilerimizin müsaade ve destekleri ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 11:19:59 TSI

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