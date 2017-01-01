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Hayrat'ta köy köy, ev ev dolaşıldı, engelliler tespit edildi, sporla buluşturuldu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Hayrat Kaymakamlığı ile Trabzon Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü (GHSİM), çok önemli bir projeye imza atıyor.

Hiçbir sosyal etkinliğin bulunmadığı, arazi şartlarının da zor olduğu ilçe ve köylerindeki yaşları 15 ile 60 arasında değişen engelliler tespit edildi, yıllardır adeta evlere hapsolan bu bireyler içinde spor yapmalarına engel olmayanlar seçildi ve Trabzon'daki spor tesisleri ile buluşturuldu.

GHSİM'ne ait engelli otobüsü ile getirildikleri spor tesislerini önce gezen Hayratlı vatandaşlar, çeşitli spor branşları hakkında bilgilendirildi. Ardından atıcılık, tenis, atletizm ve egzersiz ağırlıklı jimnastik yapan engellilerden isteyenler, haftada bir kez istedikleri alanda spor yapma imkanı bulacak. Engelli vatandaşlara spor kartı dağıtılırken, projenin önümüzdeki süreçte tüm ilçelere yayılacağını belirtildi.

Projenin büyümesi için her türlü imkanların seferber edildiğini ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Engelli bireylerin dezavantajlarını ortadan kaldırmaya çalışmak ve yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetlere yönlendirilerek, ruh ve beden gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla yapılan bu çalışmanın faydaları, zamanla daha net şekilde ortaya çıkacaktır" dedi.

İlçedeki engellilerin tespiti için köy köy, kapı kapı dolaştıklarının altını çizen Hayrat Kaymakamı Muhammed Şahin de "Engelli - dezavantajlı bireylerin ortam değiştirerek uzman antrenör ve eğitimci desteğiyle modern tesislerimizde sportif faaliyetlerde bulunarak, özgüven, farkındalık ve aidiyet duygularının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılan bu etkinliği çok önemsiyoruz" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



09.05.2017 11:20:02 TSI

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