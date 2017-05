YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. El sanatları köylere taşındı

KOCAELİ (İHA) - Körfez Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Sevindikli'de açılan mefruşat kursu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Körfez Halk Eğitim Müdürlüğü'nün Sevindikli'de açtığı sergi beğeni topladı. Emine Yıldız'ın eğitmenliğinde 27 Ekim'den bu yana eğitim gören 12 kursiyerin sergisinin açılışına Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Halk Eğitim Müdürü Ufuk Gökhan, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Merkezlerinin amacına ulaşan kurumlar haline geldiğini belirten Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, "Çalışmalarından dolayı Kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında protokol üyeleri, 12 kursiyerin yaptığı el emeği göz nuru eserleri inceledi. Mefruşat Kursu'na katılan ve kursu başarıyla tamamlayan 12 kursiyere daha sonra sertifikaları verildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

09.05.2017 11:21:13 TSI

