Vali Aktaş, Akkışla Köyünü ziyaret etti

Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Vali Mehmet Aktaş, Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla Köyünü ziyaret ederek Gökçeler Mahallesi Merkez Cami inşaatının temel atma törenine katıldı.

Uluyayla-Akkışla Derneği tarafından düzenlenen törene Vali Mehmet Aktaş, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Cengiz, Akkışla Köyü Muhtarı İsmet Yıldırım, İstanbul Uluyayla-Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ve köy sakinleri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Mehmet Aktaş, "Çok hayırlı bir hizmetin temelini atmak için bir aradayız ama aynı zamanda hıdrellez bayramını da kutluyoruz. İlimizin hemen hemen her köyünde, her mahallesinde coşkulu bir şekilde hıdrellez programları yapılıyor. Bu vesileyle hıdrellez bayramınızı tebrik ediyorum. Hükümetlerimiz ve devletimiz eski dönemlerle kıyaslanmayacak bir şekilde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, köylerimizin alt yapı hizmetlerini en iyi şekilde yapmak için çok büyük kaynaklar ayırıyorlar ve o kaynakları sizlerin hizmetinize sunmamız için emrimize gönderiyorlar. Yaklaşık on yıldır uygulanan bir KÖYDES projesi var. KÖYDES projesi kapsamında köy içme suları başta olmak üzere yol ve kanalizasyon olmak üzere daha birçok alanda çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İlimizde de çok güzel hizmetlere imza atılmış, bu hizmetlerde emeği geçen eski Valilerimiz, İl Genel Meclis üyelerimize ve Muhtarlarımıza yürükten teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 yılı KÖYDES programı kapsamında Akkışla Köyü Gökçeler Mahallesinin yaklaşık 5 km lik yolunu asfaltlayacağız, ben de bu konunun takipçisi olacağım. Temelini atacağımız camimizin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Camiler bizim kutsal mekânlarımızdır. İnancımıza göre Kâbe'nin bir şubesidir. Camilerimizi her mahallemizde, her köyümüzde el birliği ile yapıyoruz, bu bizim milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Bu konuda hep bir yarış içerisinde oluyoruz ki, iyilikte yarışmak dinimizin tavsiye ettiği bir husustur, Allah'ın izniyle biz de bunu hakkıyla yapıyoruz. Gökçeler Mahallemizde de el birliği ile hayırlı bir hizmetin startı verilmiş, inşallah hızlı bir şekilde gerçekleşir. Gördüğüm kadarıyla İstanbul'daki Uluyayla-Akkışla Derneğimizin de çok büyük katkısı olmuş, Allah onlardan razı olsun, bu katkılarının da devamını bekliyoruz. Cami inşaatımızın bir an önce biterek ibadete açılmasını rabbimden niyaz ediyorum."dedi.

09.05.2017 11:21:40 TSI

