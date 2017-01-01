YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Semt konakları seçme sınavına 4 bin kişi girdi

Semt konakları seçme sınavına 4 bin kişi girdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı semt konaklarında verilen etüt ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmeleri için öğrencilere yönelik yapılan seçme sınavına yaklaşık 4 bin öğrenci girdi.

Semt Konakları Öğrenci Seçme Sınavı, geçtiğimiz hafta sonu 2 gün boyunca, 9 semt konağı ve eğitim merkezinde olmak üzere 2 seans halinde gerçekleştirildi. Başvuruların alındığı Nisan ayı boyunca kayıt yaptıran toplamda 4 bin öğrenci sınavda ter döktü. Sınavla, etüt ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen ortaokul öğrencilerinin başarı durumları ölçüldü. Başarılı olup ekonomik durumu yetersiz olanlara öncelik veriliyor. Kernek Külliyesi başta olmak üzere Özalper, Yeşiltepe, Salköprü ve Melekbaba semt konakları ile Tecde, TOKİ Şehit Ramazan Sarıkaya, TOKİ Şehit Engin Tilbaç ve TOKİ Ahmet Kocabay eğitim merkezlerinde sınav yapıldı. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavla, etüt derslerine alınacak öğrenciler belirlenecek. Derslere kabul edilmede, sınavda başarılı olunmasının yanında öğrencinin ailesinin ekonomik durumları göz önüne alınacak. Başarılı olup ekonomik durumu yetersiz öğrencilere öncelik verilecek. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

(BT-SD-Y)



09.05.2017 11:21:51 TSI

NNNN

