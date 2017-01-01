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Hatay'da bir haftada 2 bin 666 araç sürücüsüne ceza



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'da bir hafta içinde 17 bin 254 aracın kontrol edilerek 2 bin 666 araç sürücüsüne idari para cezası kesildiği bildirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Mayıs tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 17 bin 254 araç kontrol edildi. Kusuru tespit edilen 2 bin 666 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 129 motosiklet trafikten men edildi. Meydana gelen 73'ü yaralamalı, 28'i maddi hasarlı trafik kazalarında 114 vatandaş yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 10 sürücü hakkında ise adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.

(BGY-Y)



09.05.2017 11:25:42 TSI

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