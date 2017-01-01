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Bitlis Belediyesinden borç hatırlatması

09 Mayıs 2017 Salı, 11:16
Bitlis Belediyesinden borç hatırlatması
Bitlis Belediyesinden borç hatırlatması

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, 2017 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs günü olduğunu hatırlattı.
Bitlis Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek, mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2017 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2017 tarihinde yapılıyor. Verginin 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı itibariyle başlıyor. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz" denildi.
(VO-MSA-Y)

09.05.2017 11:26:12 TSI
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