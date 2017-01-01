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Aydın Tabip Odası Gülcan hemşireyi unutmadı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, dün Buharkent'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Gülcan Ulucan için taziye mesajı yayınladı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan taziye mesajında; "Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Cem Ulucan'ın Buharkent de geçirmiş olduğu trafik kazasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden eşi Nazilli Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi hemşirelerinden Gülcan Ulucan'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Kederli ailesine ve gazeteci arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

(MB-Y)



09.05.2017 11:31:54 TSI

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