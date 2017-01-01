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Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapılarını açıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:23
Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapılarını açıyor

ADANA (İHA) - Adana'da Gurme 2017 10. Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı 10. Adana Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı 10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Gurme 2017 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarının yemek kültürlerin yaşatılmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Çukurova Bölgemiz verimli topraklarının yanı sıra yemek turizmi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Adanamız kebabı, şalgamı ve içli köftesi ile Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da dikkatini çekiyor. Anadolu mutfağımızın lezzetlerinin bir araya geleceği fuarımızda 5 gün boyunca yöresel lezzet resitali olacak. Doğrudan tüketiciye ulaşmayı amaçladığımız fuarımız Çukurova Bölgemizdeki yemek turizmini canlandırmak için önemli bir adım olacak" diye konuştu.
Fuarın Çukurova Bölgesinin ekonomi ve yatırımlarına katkı sağlayacağını belirten Alagöz, "Adana'da düzenlediğimiz fuarlar aynı zamanda Çukurova Bölgemizin temsilcilerini ve halkı buluşturan önemli noktalarından biri haline de geldi. Fuarımızda katılımcı firmalar ve tüketiciyi bir araya getirerek yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere Türkiye'nin her şehrinden katılımcı firma ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Açılışa özel 30 metrelik bir kebap şov yapılacağını duyuran Genel Müdür Alagöz, "Fuar alanının girişinde kurulacak dev mangalda 20 kişinin işbirliği ile pişirilecek olan kebap, ziyaretçilere ikram edilecek" dedi.
TÜYAP Adana Sahne Mutfağı'nda Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın yöresel yemekleri pişirileceğini de dile getiren Alagöz, ayrıca birbirinden önemli yöresel firmalar yöresel lezzetler sunumlarıyla fuara renk katacağını sözlerine ekledi.
(ELF-Y)

09.05.2017 11:32:47 TSI
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