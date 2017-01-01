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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'den Berat Kandili mesajı



KAYSERİ (İHA) - AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Berat Kandilinin tüm insanlığa ve inanlara barış, huzur ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Özden mesajında, "Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Bu gece Cenabı Hakkın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun." ifadesinde bulundu.

(AÖ-Y)



09.05.2017 11:34:57 TSI

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