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KOÜ'de yazlık sinema keyfi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Üniversitesinde 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na hazırlık etkinlikleri kapsamında yazlık sinema etkinliği düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na en büyük desteklerden biri de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden geliyor. Kitap Fuarı'nı sahiplenen KOÜ'lü öğrenciler, fuara çeşitli etkinliklerle hazırlanıyor. Bu yıl da KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde düzenlenecek Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde öğrenciler, Türk sinemasının efsane filmlerinden biri olan 'Hababam Sınıfı Tatilde'yi izleyecek. Geçtiğimiz yıl Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde Kocaeli Üniversitesi 1. Açık Hava Sinema Günleri etkinliği gerçekleşmişti. Etkinlik bu yıl da devam edecek. Antik tiyatro alanında 11 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de yapılacak film gösteriminde KOÜ'lü öğrencilere gazoz ve patlamış mısır ikram edilecek. Hababam Sınıfı Tatilde filminin afişlerinin dağıtılacağı etkinliğe katılanlara, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yüzde 30 indirim kuponu da hediye edilecek.

(İG-GY-Y)



09.05.2017 11:36:16 TSI

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