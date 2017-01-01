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Yaşlı adam akülü aracına Yunusemre'yle kavuştu

09 Mayıs 2017 Salı, 11:38
Yaşlı adam akülü aracına Yunusemre'yle kavuştu
Yaşlı adam akülü aracına Yunusemre'yle kavuştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Asmacık Mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Ali Yıldırım Yunusemre Belediyesi'nin girişimleriyle tekerlekli akülü aracına kavuştu. Ali Yıldırım'a akülü aracını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi teslim etti.
Yunusemre Belediyesi, Asmacık Mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki yürüme engelli Ali Yıldırım'ın isteğine duyarsız kalmayarak tekerlekli akülü aracına kavuşturdu. Ali Yıldırım'ı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi aracı kendi elleriyle teslim etti. Yunusemre Belediye ekipleri de, Ali Yıldırım'ın evine rahatlıkla girip çıkabilmesi için evinin önüne engelli rampası yaptı. Yaşlı adamla yakından ilgilenen Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak her zaman imkanları ölçüsünde dezavantajlı grupların yanında olduklarını söyledi.
Akülü aracına kavuşan Ali Yıldırım, kendisine destek veren Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. Yürüme engeli nedeniyle Yunusemre Belediyesi'nden araç talebinde bulunduklarını anlatan Ali Yıldırım duygularını şu sözlerle aktardı: "Yürüme problemi yaşadığım için akülü araca ihtiyacım vardı. Bunun için Yunusemre Belediyesi'ne başvurdum. Benim artık rahatlıkla hareket etmeme vesile oldular. Başta Belediye Başkanımızdan razı olsun"
(SC-Y)

09.05.2017 11:37:56 TSI
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