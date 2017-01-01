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Yeni kimlikte yıl sonu hedefi 60 bin

09 Mayıs 2017 Salı, 11:38
Yeni kimlikte yıl sonu hedefi 60 bin
Yeni kimlikte yıl sonu hedefi 60 bin

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı, 2 Ocak'tan bu yana çipli kimlik kartı almak isteyen 18 bin kişinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurduğunu, yılsonu itibariyle 60 bin başvuru alınmasını beklediklerini söyledi.
Atalı, 3 yıl içersinde bütün vatandaşların nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi planladığını belirterek, yeni kimlik kartlarını zamanında alabilmeleri için 7 Şubat'tan itibaren hafta içi 19.00, hafta sonları da saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında müdürlüklerin açık tutulduğunu belirtti.
Atalı, "Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, 'geçici kimlik belgesi' düzenlenmektedir. Tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüze ve bağlı ilçe Nüfus Müdürlüklerimize hafta içi ve hafta sonu farkı gözetilmeksizin yeni kimlik kartları için başvuru yapmaya bekliyoruz. 3 yıl içinde bu işlemin tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.
(YE-YE-Y)

09.05.2017 11:38:28 TSI
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