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Öğrencilerden anlamlı kermes

09 Mayıs 2017 Salı, 11:43
Öğrencilerden anlamlı kermes
Öğrencilerden anlamlı kermes
- Afşin Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geçen yıl mezun olan engelli öğrencinin tedavi masraflarına katkıda bulunmak ve yetim öğrencilere destek olmak için kermes düzenledi

(Fotoğraflı)

Fethullah Arslantaş
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okuldan mezun olan görme engelli arkadaşlarının tedavi masraflarına katkıda bulunmak ve yetim öğrencilere destek olmak için kermes düzenledi.
Afşin Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kurdukları çadırda evde yaptıkları yemek, pasta ve börekleri satarak yetim öğrencilere ve daha önce okuldan mezun olan arkadaşlarının sağlık giderlerine katkıda bulunuyorlar.
Eğitim yılının başında 15 Temmuz Şehitleri için kermes düzenlediklerini belirten Afşin Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Doğan, "Geçen yıl mezun olmuş engelli öğrencimizin tedavisine katkıda bulunmak için kermesi düzenledik. Diğer yandan da öğrencilerimizin sürekli yardımda bulunduğu yetim kardeşleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hem yaz tatilinde yetim öğrencilere katkı sağlamak hem de geçen yıl mezun olan öğrencimizin tedavi masraflarına yardım etmek böyle bir kermes düşünmüşler. Daha önemlisi toplum olarak genlerimizde var olan yardım etme duygusunu kazandırmak, iyilik duygusunu yaygınlaştırmaya çalışmak için böyle bir kermes düzenledik" dedi.
İyilerin içinde bulunabilmenin önemli olduğunu belirten Afşin Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Nergül Karataş çocukların iyilik duygusu kazanması gerektiğini söyledi.
Öğrencilerden Aslıhan Kara ve Merve Gül Kaya, kermesin geçen yıl mezun olmuş arkadaşlarının tedavi masrafları ve yetim kardeşleri için düzenlediklerini söylediler.
(FTA-Y)

09.05.2017 11:43:41 TSI
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