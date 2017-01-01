YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliye'de parklar yaza hazır

Haliliye'de parklar yaza hazır



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, vatandaşların vakit geçirdiği parklarda rutin çalışmalarını sürdürerek, parkları yaza hazır hale getirdi. Parkları akvaryum, su oyunları ve yeni tür bitkilerle renklendiren Haliliye Belediyesi, parkları yaşam alanına dönüştürerek, vatandaşlara daha yaşanılabilir bir Haliliye sunuyor. Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla, vatandaşların havaların ısınmasıyla birlikte uğrak mekanları arasında yer alan parkların, daha düzenli ve temiz olmasını hedefleyen Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda 154 parkta hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parkları yeni tür bitkilerle ve sunduğu süs havuzları, su oyunları, akvaryum, oyun grupları ve fitness aletleri hizmetleriyle de zenginleştirip, yaşam alanına dönüştürüyor.

Geceleri de ışıl ışıl olan parklar, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ortam vakit geçireceği alanlar oluyor.

Vakıflar ilkokuluna halı saha

Öte yandan Fevzi Demirkol'un, 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencilerine verdiği söz üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü, okul bahçesinde bulunan sahaya çim halının serim işlemini tamamlayarak, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

(AK-SD-Y)



09.05.2017 11:44:07 TSI

NNNN

