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Karataş'ta "Mayıs Şenliği"

09 Mayıs 2017 Salı, 11:49
Karataş'ta "Mayıs Şenliği"
Karataş'ta "Mayıs Şenliği"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş ilçesinde Mayıs Şenliği düzenlendi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası'nın 14'üncüsünü organize ettiği şenlik, Karataş sahilinde gerçekleştirildi.
Etkinlikte halat çekme, çuval yarışı, canlı langırt, kumdan heykeller, beach volley, zumba gösterileri ve konserler düzenlendi.
Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Mayıs Şenliği'nin 14'üncüsünü Adana şube olarak üstlendiklerini belirterek, şenliğe değişik illerden gelen katılımcıların Adana'dan mutlu ayrılmaları için her türlü çabayı göstermeye çalıştıklarını belirtti.
(ELF-Y)

09.05.2017 11:49:28 TSI
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