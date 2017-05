YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ'de "Sinir Bilimleri kongresi" başladı

SAKARYA (İHA) - Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği ile Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi" başladı.

Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği ile Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi" 7-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir koordinatörlüğünde düzenlenen kongreye, alanında yetkin çok sayıda akademisyenin katılımı ile başladı. Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 15'inci 'Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Bu kongrenin katılımcılar açısında yararlı geçmesi temennisinde bulunan Rektör Elmas, "Bu kongrelerin bizlere güzel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok değerli hocalarımızın katılımlarıyla güzel geçeceğini düşündüğüm bir konferans olacaktır. Sakarya Üniversitesi olarak oldukça büyük bir üniversiteyiz. Tıp fakültesinin kurulması ile birlikte araştırma konularında da bir hayli mesafe katettik" diye konuştu.

Kongrenin açılışında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında katılımcılara bilgiler veren SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, "2009 yılında ilk öğrencilerini almış üç yıldır da mezun veren bir fakülteyiz. Üniversitemizin en geniş fakültelerinden biriyiz. 500 öğrencisi, 140 öğretim elemanı ve 240 asistanı olan bir fakülteyiz" dedi. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği'nin Prof. Dr. Nuran Hariri tarafından 1991 yılında kurulduğunu ifade eden Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Bu faydalı olduğunu düşündüğümüz kongreleri her yıl yapıyoruz. Bu yılda on beşincisini düzenlemiş bulunmaktayız. Her yıl mart ayının ikinci haftasında tüm dünyada beyin haftası olarak kutlanıyor. Beyin araştırmalarını bu vesile ile halka ve genç insanlara sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra ki yıllarda da ulaşamadığımız yerlerde de programlar düzenleyerek bunu yaymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

09.05.2017 11:51:38 TSI

