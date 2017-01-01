ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAÜ'de "Sinir Bilimleri kongresi" başladı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:51
SAÜ'de "Sinir Bilimleri kongresi" başladı
SAÜ'de "Sinir Bilimleri kongresi" başladı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği ile Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi" başladı.
Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği ile Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi" 7-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir koordinatörlüğünde düzenlenen kongreye, alanında yetkin çok sayıda akademisyenin katılımı ile başladı. Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 15'inci 'Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Bu kongrenin katılımcılar açısında yararlı geçmesi temennisinde bulunan Rektör Elmas, "Bu kongrelerin bizlere güzel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok değerli hocalarımızın katılımlarıyla güzel geçeceğini düşündüğüm bir konferans olacaktır. Sakarya Üniversitesi olarak oldukça büyük bir üniversiteyiz. Tıp fakültesinin kurulması ile birlikte araştırma konularında da bir hayli mesafe katettik" diye konuştu.
Kongrenin açılışında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında katılımcılara bilgiler veren SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, "2009 yılında ilk öğrencilerini almış üç yıldır da mezun veren bir fakülteyiz. Üniversitemizin en geniş fakültelerinden biriyiz. 500 öğrencisi, 140 öğretim elemanı ve 240 asistanı olan bir fakülteyiz" dedi. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği'nin Prof. Dr. Nuran Hariri tarafından 1991 yılında kurulduğunu ifade eden Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Bu faydalı olduğunu düşündüğümüz kongreleri her yıl yapıyoruz. Bu yılda on beşincisini düzenlemiş bulunmaktayız. Her yıl mart ayının ikinci haftasında tüm dünyada beyin haftası olarak kutlanıyor. Beyin araştırmalarını bu vesile ile halka ve genç insanlara sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra ki yıllarda da ulaşamadığımız yerlerde de programlar düzenleyerek bunu yaymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
(RŞ-RFK-Y)

09.05.2017 11:51:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SASKİ Genel Kurulu toplanıyor
YEREL

SASKİ GENEL KURULU TOPLANIYOR
Kırgızistan'da dini durum ve din eğitimi SAÜ'de konuşuldu
YEREL

KIRGIZİSTAN'DA DİNİ DURUM VE DİN EĞİTİMİ SAÜ'DE KONUŞULDU
SAÜ'de Uşşak Faslı Konseri
YEREL

SAÜ'DE UŞŞAK FASLI KONSERİ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de Azerbaycan Kültür Programı
YEREL

SAÜ'DE AZERBAYCAN KÜLTÜR PROGRAMI
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
SAÜ'de Türk Müziği Konseri
YEREL

SAÜ'DE TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Bursa'daki cinayet ve intihar girişimi
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET VE İNTİHAR GİRİŞİMİ
İşletme Enstitüsü kurulmasına iş dünyasından tam destek
YEREL

İŞLETME ENSTİTÜSÜ KURULMASINA İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK
SATSO'da ÖTV ve KDV indirim uygulaması değerlendirildi
YEREL

SATSO'DA ÖTV VE KDV İNDİRİM UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLDİ
SAÜ'de 'Siber Güvenlik Semineri' düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ' DÜZENLENDİ
SASKİ tarafından 8 adet içmesuyu deposu daha devreye alındı
YEREL

SASKİ TARAFINDAN 8 ADET İÇMESUYU DEPOSU DAHA DEVREYE ALINDI
Karasu'da karaya oturan gemide inceleme yapıldı
YEREL

KARASU'DA KARAYA OTURAN GEMİDE İNCELEME YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini