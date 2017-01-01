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Ağrı'da Ufka Yolculuk Ödülleri Veridi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da farklı kategorilerden vatandaşların katıldığı 5'incisi düzenlenen Ufka Yolculuk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dünya genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübü'nün "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları" çerçevesinde gerçekleştirdiği, Ağrı'da ise Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü'nün (AĞÇED) düzenlediği, farklı kategorilerde 7'den 70'e yarışma fırsatı veren "Ödüllü Kitap Okuma Yarışmaları"nın Ağrı da dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışı, İbrahim Çeçen Üniversitesi Nurettin Atmaca Camii imamı Hafız Mehmet Keleş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yarışmaya Türkiye ve 75 ülkeden 588 bin 178 kişi katıldı. Türkiye'de 81 il, 807 ilçede ve internet üzerinden online olarak tüm dünyada yapılan yarışmaya, Ağrı'dan tüm ilçeler, Merkez ve Doğubayazıt Kapalı Cezaevi de dahil olmak üzere 6 bin 726 kişi kayıt yaptırmıştı.

Açılış konuşmasını Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ali Özgüner gerçekleştirdi. Daha sonra dereceye giren vatandaşların ödülleri verildi. Dereceye girenlerin ödülleri takdim edildikten sonra yarışmaya girip ödül törenine katılan yarışmacılar arasından 10 kişiye gram altın çekilişini Ağrı İl Müftülüğünden Vaiz Nuri Aslan gerçekleştirdi.

(AG-AT-Y)



09.05.2017 11:52:40 TSI

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