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Otomobil hafriyat kamyona çarptı 5 yaralı



KARS (İHA) - Digor'da otomobil, emniyet şeridinde parka eden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Digor Karayolun da meydana geldi. M.T. yönetimindeki otomobil Kars'tan Digor istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile emniyet şeridin de park halinde bulunan T.O. sorumluluğundaki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kaza da otomobilde yolcu olarak bulunan O.B., İ.B., M.A.B. ve İ.G. hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralılar tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(IÇ-AT-Y)



09.05.2017 11:53:19 TSI

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