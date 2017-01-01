Kars'ta haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 5'i tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce kentte haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 14 kişi den 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(IÇ-AT-Y)
09.05.2017 11:53:38 TSI
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