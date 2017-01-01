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Mardin'de bir joker yakalandı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:54
Mardin'de bir joker yakalandı

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de para karşılığı başkalarının yerine Özel Güvenlik Sınavı'na giren bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda Pazar günü 70. Temel ve 46. Yenileme Özel Güvenlik Sınavı yapıldı. Sınav girişlerinde polislerce yapılan kimlik kontrolleri sırasında sahte sınav giriş belgesi düzenleyerek, başkasının yerine sınava katıldığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Mardin Adliyesine sevk edildi.
(MSK-MP-Y)

09.05.2017 11:54:25 TSI
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