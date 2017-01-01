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Erzurum bir çınarını daha kaybetti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ahmet Hulusi Seven vefat etti.

Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Turizm Derneği kurucusu, İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı kurucularından, geçmiş dönem Doğu Anadolu İhracaatcılar Birliği Başkanlığı, Erzurumspor Kulübü Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası Kurucusu ve Başkanlığı yapmış ömrünün her döneminde Erzurum ve Erzurumluya hizmet etmiş, hizmet eden evlatlar yetiştirmiş sayısız STKlarda görev almış, kadim şehrin Kültür, sanat, spor ve Folklorüne katkılar sağlamış "Kültür Elçiliği" görevini layıkıyla yerine getirmiş, hafızalardan silinmeyecek sesiyle herkesin hatırlayacağı Ahmet Hulusi Seven'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Seven'in cenazesinin yarın Altunizade Marmara İlahiyat Camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip kılanacak cenaze namazının ardından Samandıra'daki aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

(ERZ-AT-Y)



09.05.2017 11:54:36 TSI

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