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Fuar onur konuğu Doğan yazarlarla bir araya geldi



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MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile bu yıl 6.'sı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının onur konuğu Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan, fuara katılan yazarlar ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile yemek programında bir araya geldi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği program Mehmet Doğan'ın hayatının anlatıldığı belgeselle başladı. Açılış konuşmasını yapan Mahmut Bıyıklı, son yıllarda farklı şehirlerde yapılan fuar organizasyonlarının yayın dünyasın yeni soluklar getirdiğine dikkat çekerek Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın da her yıl da daha da büyüyen, en önemli fuar organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.'ye organizasyon için teşekkür eden Bıyıklı, bu yılki onur konuğunun TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan olmasından ötürü ayrı bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan ise, yazı hayatının 50. yılında olduğunu ve ilk defa Hareket Dergisiyle okuyucuyla buluştuğunu söyledi. Çalışmalarının dergide yayımlanmasıyla birlikte yazı hayatının şekillenmeye başladığını ifade eden Mehmet Doğan, yayımlanmış eserlerinin ortaya çıkış serüvenine dair de anekdotlar aktardı. Doğan, "Çocukluğumun üç şehrinden biriydi Malatya. Battalgazi efsanesiyle büyüdük. Benim için özel bir yeri olan bu güzide şehrin kitap organizasyonunda onur konuğu olmak, benim için tarif edilemez bir mutluluk" diye konuştu. Programın sonunda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise, "Şehrimizde ömrünü kültürümüze adamış bir büyüğümüzü Mehmet Doğan'ı ağırlamaktan onur duyuyoruz" şeklinde konuştu. Programda, yazar İhsan Süreya Sırma, şair Bestami Yazgan, Bünyamin Yılmaz, Dursun Ali Taşçı, Müfid Yüksel, İbrahim Ulvi Yavuz, Hamza Türkmen, Adil Akkoyunlu, İsmail Kapan, gibi gazeteci ve yazarlar da Mehmet Doğan ile ilgili duygu düşüncelerini paylaşırken, Mehmet Doğan adına düzenlenen fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ve Mehmet Doğan'ın yanı sıra STK Başkanları ve kültür adamları katıldı.

(BT-SD-Y)



09.05.2017 11:54:36 TSI

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