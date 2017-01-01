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Cahit Seyhanlı için 60. Sanat Yılı Gecesi

- Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı için hazırlanan kitaba MHP Lideri Devlet Bahçeli önsöz yazdı



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ADANA (İHA) - Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı'yı anlatan kitaba önsöz yazan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sanatçıyı anlatan kitap ve CD hediye edildi.

Devlet Bahçeli'nin hayranlıkla dinlediği Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Delikoca Başkan Danışmanı Mahmut Tülek ve Tarihçi Yazar Mehmet Akif Terzi'den oluşan heyet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek "Adanalı Cahit Seyhanlı" adlı eseri ve 15 parçadan oluşan bir albümü armağan ederek, 60. Sanat Yılı Gecesi'ne davet etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Delikoca, "Büyük bir onur ve gurur yaşadık. Yeni çalışmamı Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in önsözü ve takdimi ile yayınlandı. Sayın Bahçeli bu eseri yayınlamamızdan ve ziyaretimizden dolayı çok memnun kaldıklarını bildirdiler. Bu gurur ve onur da bize yeter. Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı'nın anıları, hatıraları ve şarkılarından oluşan CD'yi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Mete Şahin'in destekleriyle ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önsözü ile yayınladık. Bizlerle hatıralarını paylaşarak bu onur ve gururu yaşatan 60. Sanat Yılını kutlayacağımız Adanalı Sanatçı Cahit Seyhanlı'ya ve ailesine teşekkür ederiz. Bizleri bu projeye yönlendiren Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in ömrü uzun kılıcı keskin olsun" dedi.



Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı'ya Büyükşehir Belediyesi'nden vefa

Bugün 78 yaşında olan ve Adana'da yaşamını sürdüren 1965 yıllarında "Veremli Kız" plağı ile ünlenerek Altın Plak ile ödüllendirilen Cahit Seyhanlı için Adana Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik düzenleyecek. 60. Sanat Yılı anısına Cahit Seyhanlı'nın anılarından, hatıralarından ve plaklarından oluşan kitap Yazar Yusuf Delikoca tarafından hazırlandı. Yine Cahit Seyhanlı'nın söylediği 15 şarkıdan oluşan bir albümde Çukurova'dan Sesler adlı bir grubun yöneticisi olan İsmail Görkem'in katkılarıyla yayınlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Adanalıları 11 Mayıs Perşembe günü Atatürk Parkı içinde bulunan 75. Yıl Sanat Galerisinde yapılacak olan 60. Sanat Yılı Konserine davet etti. Çukurova'nın kültürüne, sanatına ve musikisine katkı koyan ve iz bırakan Adanalı sanatçıların hatıralarının, eserlerinin ve anılarının unutulmaması ve ölümsüzleşmesi için projelerine devam ettiklerini vurguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı olarak 20'ye yakın sanatçının hayatını belgeselleştirdiklerini söyleyen Mahmut Tülek, Abdurrahman Yağdıran ile başladıklarını anma gecelerine Cahit Seyhanlı ile sürdüreceklerini vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın saz ve sanatçılarının Mahmut Tülek yönetiminde hazırlanan 60. Sanat Yılı Gecesi'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sanatçı Cahit Seyhanlı, Adanalı sanatçılardan Halil Atılgan, Abdurrahman Yağdıran, Sabit Gürses, Hacı Ahmet Tekbilek, Burhan paker, Şaban Gen, Ali Turaç ve Özkan Can gibi önemli seslerde katılacak.

(ELF-Y)



09.05.2017 11:55:59 TSI

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