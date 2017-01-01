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SANKO Enerji'ye bir ödül daha

09 Mayıs 2017 Salı, 11:57
SANKO Enerji'ye bir ödül daha
SANKO Enerji'ye bir ödül daha
- 6'ıncı ICCI enerji ödülleri kapsamında hidroelektrik kategorisinde Tepekışla Barajı ve HES ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding'in, Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı üzerinde inşa ettiği Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), "6'ncı ICCI Enerji Ödülleri kapsamında hidroelektrik kategorisinde ödüllendirildi.
Sektörde özverili çalışmaları teşvik etmek amacıyla altı yıldan beri düzenlenen ve Türkiye'nin enerji gücünü sağlayan lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, "ICCI Enerji Ödülleri" TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Wow Otel İstanbul da düzenlenen ICCI Enerji Ödülleri Töreninde "Yenilenebilir Enerji Santralleri", "Termik Enerji Santralleri" ve "Enerji Projelerinde Verimlilik" kategorilerinde ödüller verildi. Hidroelektrik alanında Sanko Enerji Tekepkışla Barajı ve HES ödüle değer görüldü. Tokat'ın Erbaa İlçesinde, Kelkit Çayı üzerine inşa edilen Tepekışla Barajı ve HES'in ödülünü, Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı (Projeler) Volkan Doğan'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız takdim etti. Törene Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can ve yardımcısı Erdal Çalıkoğlu ile Sanko Enerji Genel Müdür yardımcıları Ahmet Sayın ve Mehmet Kaygusuz da katıldı.
(OE-SD-Y)

09.05.2017 11:57:06 TSI
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