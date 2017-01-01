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Polis sürücülere karanfil dağıttı



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GAZİANTEP (İHA) - Trafik Haftası dolayısıyla Gaziantep'te trafik polisleri durdurdukları araçlardaki sürücülere karanfil dağıttı.

Her yıl Mayıs Ayının ilk Cumartesi Günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" bu günü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin bazı bölgelerindeki araçları durdurarak karanfil verdi.

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla yapılan bu çalışma ile aynı zamanda sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

(OE



09.05.2017 12:00:21 TSI

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