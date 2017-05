YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlaması

VAN (İHA) - Van'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası', düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye ve dünyadaki trafik kazalarına değinen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Taner Emre, "Dünyada her yıl 1 milyon 250 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon insan da yaralanmaktadır. Ülkemizde ise trafik kazalarından dolayı her yıl ortalama 14 bin kişi yaşamını yitirirken, 240 bin kişi ise yaralanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir sorun haline gelen trafik probleminin minimize edilmesi ve mümkün olduğu taktirde sıfıra indirilmesinin tamamen toplumsal ve bireysel farkındalıkla gerçekleşebileceği değerlendirilmelidir" dedi.

2017 yılında Van'da yapılan denetimler sonucu 35 bin 424 araç ve sürücünün kontrol edildiğini ifade eden Emre, "Bunlardan 12 bin 200 adedine cezai işlem uygulandı. Bu bağlamda denetimlerimizi aksatmadan devam ettirip, trafikte bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, ayrıca yılın başarılı sürücüsü, trafikte başarılı olan emniyet ve jandarma personeli ile Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul'a plaket verildi.

Program; UMKE, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekiplerinin trafik kazası tatbikatı ile sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Önder Can, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Semih Süer, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

