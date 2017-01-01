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Kosova Bursa'yla iş birliği arayışında



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BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, iki bölge arasındaki iş birliği imkanlarını araştırmak üzere Kosova'dan Bursa'ya gelen Ferizay Belediye Başkanı Muharrem Suarga ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Başkan Recep Altepe, Bursa'nın Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri olduğunu belirterek, mevcut sanayi alt yapısının Balkan coğrafyalarınca değerlendirilebileceğini söyledi. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tekstil ve mobilya konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan şehrin üretmek ve kalkınmak isteyen herkes için bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Altepe, "Balkanlar'da en büyük sıkıntı üretim. Üretim az ve göç çok. Bu nedenle, öncelikle bu sıkıntı üzerinde durulması gerekiyor. Üretimin artırılıp gelişmenin sağlanması ve bunun doğal bir sonucu olarak göçün durdurulması gerekiyor" dedi.

Başkan Altepe, Bursa'nın kalkınmak isteyen Balkan coğrafyaları için rol model olduğunu dile getirdi. Kendilerine başvuran kamu kurumlarına ya da özel sektöre gerekli her türlü desteği verebileceklerini, onları Bursalı işadamlarıyla buluşturabileceklerini belirten Başkan Altepe, "Bizler üretimi artırmak için Balkan ülkelerinde meslek kursları kuruyoruz. Oradan buraya meslek öğrenmek için gelenleri eğitiyoruz. Kosova ve benzeri ülkelerde üretimle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Bizim ise çeşitli sektörlerde fabrikaları bulunan başarılı işadamlarımız var. İnşallah oralarda da yatırımlar olur ve Müslüman halk, kardeşlerimiz mutlu olur. Kosova mutlu olursa, biz de mutlu oluruz. Tek isteğimiz bu" diye konuştu.

Ferizay Belediye Başkanı Muharrem Suarga ise ilk kez Bursa'da bulunduğunu dile getirerek, gösterilen misafirperverlik nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Kosova'nın ticari anlamda en büyük bölgesi olduklarını belirten Suarga, Bursa ile ekonomik ve kültürel münasebetleri artırmak, iki bölge arasındaki iş birliğini en üst seviyeye çekmek istediklerini söyledi.

(MŞ)



09.05.2017 12:03:00 TSI

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