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Garajyeri Muğla'da hizmet vermeye başladı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:03
Garajyeri Muğla'da hizmet vermeye başladı
Garajyeri Muğla'da hizmet vermeye başladı
- Muğlalı araç sahiplerine ek gelir fırsatı

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Kişiden kişiye araç kiralama platformu Garajyeri.com yaz aylarında oluşacak talebi karşılamak için Muğla'da da hizmet vermeye başladı.
Sistemi kullanan araç sahipleri araçlarını kullanmadıkları zamanlarda kiraya vererek ek gelir elde ederken, araç ihtiyacı olan kişiler de kendilerine en yakın yerden, en uygun fiyatlı aracı kolayca kiralayabiliyor.
Son bir yıl içerisinde binlerce araç sahibi ve kiracıyı bir araya getiren platform, bugüne kadar araç sahiplerine 1.5 Milyon TL'den fazla ek gelir dağıttı.
Kullanıcılarına daha iyi bir araç kiralama deneyimi sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Garajyeri kurucu ortaklarından Arda Aşkın hizmetler ile ilgili şu bilgileri verdi: "Sistemde 1000 TL garanti kazanç programı, taahhütsüz uzun dönem kiralama, şoförlü araç kiralama, ek sürücü seçeneği, mini hasar paketi, vale hizmeti gibi ek özellikler sunuyoruz. BeeTech 2015 Awards 'da "En Büyük Yatırımcı İlgisini Toplayan Girişim Özel Ödülü"nü alan platformumuzda, araç sahiplerinin sistem tarafından araçlarına yönlendirilen tüm kiralama taleplerini onaylama sözü vermeleri halinde aylık 1000 TL ücret garantisi veriyoruz. Kiralamalardan elde edilen gelir 1000 TL'nin altında kalırsa eksik tutar bizim tarafımızdan ödeniyor, eğer 1000 TL'nin üzerinde olursa kazancın tamamını araç sahibine ödüyoruz."
Taahhütsüz, uzun dönem ve şoförlü araç kiralanabiliyor
Araç kiralamak isteyen kullanıcılardan herhangi bir taahhüt istenmediğini belirten Arda Aşkın "Kullanıcılar taahhüt, çek senet gibi sorunlarla uğraşmadan ihtiyaçlarına en uygun aracı aylık ya da daha uzun dönem kiralayabiliyorlar. Özel günler ya da iş seyahatleri için şoförlü araç kiralamaya yönelik çözümlerin de sunulduğu sistemde kullanıcılar vale hizmeti satın alarak kiraladıkları aracı kapılarında teslim alabiliyorlar. Araç sahipleri de isterlerse vale hizmeti sunabiliyorlar. "Davet Et" kampanyası ile arkadaşını kiralama yapmak için sisteme davet eden kullanıcılar bir sonraki kiralamasında 20 TL indirim kazanıyor. Aracını kiraya vermesi için arkadaşını davet eden kullanıcılar ise arkadaşının yapacağı ilk 4 kiralamada toplamda 200 TL kazanıyor" diyor.
10 yaşından genç olan araçlarının zorunlu trafik sigortasını yaptırmış olan araç sahipleri araçlarını sisteme kayıt edip TC kimlik numaralarını, cep telefonu numaralarını, IBAN numaralarını, e-posta adreslerini ve ruhsat bilgileri gibi temel verileri siteye giriyor.
Verilen bilgilerin doğruluğunu geçerli sorgulama sistemleriyle kontrol edilerek, araç sahipleriyle iletişime geçiliyor ve üyelikleri onaylanıyor.
Araçlar kiralama boyunca Garajyeri tarafından kaskolanıyor
Araç kiralamak isteyenler de aynı şekilde bilgilerini vererek platforma üye oluyor ama ayrıca, ehliyet puanı yeterliliği ve Facebook ile giriş gibi bir takım ek zorunluluklar da var.
Platformdaki araçların saatlik veya günlük kira fiyatları araç sahipleri tarafından belirleniyor. Araç kiralamak isteyen kullanıcılar lokasyon ve tarih seçerek arama yapıyor ve gelen sonuçlar içinden, fiyat, model ve mesafe açısından en uygun olan araca istekte bulunuyorlar. Araç sahibi bu isteği onayladığında, kiracı sistem üzerinden ödeme yapıyor ve gidip anahtarı elden teslim alıyor. Araç iade edilinceye kadar platformun hesabında tutulan kira bedeli, aracın teslimiyle birlikte araç sahibine aktarılıyor.
(ÖK-ÖK-Y)

09.05.2017 12:03:56 TSI
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