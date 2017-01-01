YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de genel narkotik uygulaması

Mardin'de genel narkotik uygulaması



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin merkez Artuklu ilçesinde yapılan genel narkotik uygulamasında 27 şahıs gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Artuklu ilçesinde Genel Narkotik Uygulaması yaptı. Uygulama 57 ekipten oluşan 281 personel ile 58 uygulama noktasında yapıldı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlar aranırken, şahıslar ise GBT kontrolünden geçirildi. 894 şahıs sorgulandığı çalışmada, arandığı tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 12 araçta, 185 şüpheli şahsın araması yapılarak, TCK 188 kapsamında 4 şahıs ve TCK 192 kapsamında ise 18 şahıs yakalandı.

Uygulamada ayrıca kıraathane, internet kafe, oyun salonları, kullanılmayan muhtelif binalar, öğrenci servisleri, şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada bir oyun salonu hakkında adli işlem yapıldı. 144 işyerinde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 111 fişek, 11,6 gram eroin maddesi, 49,64 gram esrar maddesi, 6,5 gram metamfetamin, kumar oynanan bir işyerinde iskambil kağıtları ve bin 300 TL para, kaçak bahis oynatan işyerine ait 1 adet yazıcı, 1 adet bilgisayar ve bahis kuponları ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, söz konusu uygulamalara farklı bölgelerde devam edileceğini belirtti.

(MSK-MP-Y)



09.05.2017 12:04:06 TSI

NNNN

