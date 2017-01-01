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Osmaniye'de Hokey Grup Müsabakaları sona erdi

09 Mayıs 2017 Salı, 12:04
Osmaniye'de Hokey Grup Müsabakaları sona erdi
Osmaniye'de Hokey Grup Müsabakaları sona erdi

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de 2016-2017 Okul sporları faaliyet programında yer alan Hokey Grup Müsabakaları 6 kız 7 erkek olmak üzere toplam 13 takımın katılımıyla tamamlandı.
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hokey sahasında yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı Tarafından verildi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar ise şöyle:
Yıldız Kızlar:
A Grubu 1. Adıyaman- Yarmakaya Ortaokulu,
B Grubu 1. Adana- Çukurova Akşemsettin Ortaokulu,
Yıldız Erkekler:
A Grubu 1. Şanlıurfa- Bilgi Ortaokulu (Suruç)
B Grubu 1. Adana- Çukurova Akşemsettin Ortaokulu oldu.
Final müsabakalarında birinci olan kız ve erkek takımları Okul Sporları Türkiye Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
(KSM-Y)

09.05.2017 12:04:38 TSI
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