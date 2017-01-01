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Üniversite-İş-Kur arasında girişimcilik eğitimi protokolü

09 Mayıs 2017 Salı, 12:05
Üniversite-İş-Kur arasında girişimcilik eğitimi protokolü
Üniversite-İş-Kur arasında girişimcilik eğitimi protokolü
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde 400 kişiyi kapsayan girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Çalışma ve İş Kur Müdürlüğü işbirliğinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik 400 kişiyi kapsayan girişimcilik eğitimi protokolü Valilik 75. Yıl salonunda vali Amir Çiçek himayelerinde imzalandı. Protokol MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ile İş-Kur Muğla Müdürü İlyas Sarıyerli arasında imzalandı.
Yapılan protokolün işsizliğin önüne geçilmesi ve istihdamın arttırılması açısından önemli olduğunu belirten Muğla Vali Amir Çiçek, ortak akıl ile yapılan her projeyi önemsediklerini açıkladı. Vali Çiçek, "istihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla, 25'er 16 grupluk olmak üzere toplam 400 kişiye tahmini 65 bin TL bütçe ile 'Girişimcilik' eğitimi verilecek. İl Müdürlüğümüzce yıl sonuna kadar Bin 400 kişiye girişimcilik eğitimi verilmesi planlanırken, Nisan 2017 tarihi itibariyle 555 kişinin eğitimden yararlanması sağlanmıştır. Proje 2017 yılının sonuna kadar devam edecek. Ayrıca 2017 yılından itibaren 3 bin 380 kişiye girişimcilik eğitimleri verildi. Bunların içinden 313 kişi de kendi işini kurdu" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, bir ülkenin gelişmesi, kalkınması için en etkin nokta eğitim olduğunu söyledi. Rektör Harmandar, "Üniversitenin temel görevleri eğitimdir. Kendi öğrencilerimizi eğittiğimizi ve eğittiğimiz gibi bunun yanında amacımız kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak toplumda, sektörde ihtiyaç duyulan her alanda Üniversite olarak üniversitenin elemanları ile gelişmiş insan gücü ile toplumumuzdaki eğitim eksikliğini gidermek bizim en önemli görevimizden birisidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak başta valiliğimiz ve il müdürlüklerimiz olmak üzere Muğla'da bulunan tüm kamu kuruluşları ile pek çok protokole imza attık ve işbirliği yapıyoruz.
Konuşmaların ardından girişimcilik eğitimi işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar ile Çalışma ve İş Kur Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli arasında imzalandı.
(BT)

09.05.2017 12:05:13 TSI
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