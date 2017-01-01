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Kırgızistan'da dini durum ve din eğitimi SAÜ'de konuşuldu



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi geleneksel Çarşamba Konferansları kapsamında 'Kırgızistan'da Dini Durum ve Din Eğitimi' isimli bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde geleneksel Çarşamba Konferansları kapsamında Mülteka Lugati'd-dat öğrenci topluluğunun katkılarıyla, Prof. Dr. Suat Cebeci 'Kırgızistan'da Dini Durum ve Din Eğitimi' başlıklı konferans verdi. Kırgızistan'ın tarihine ve kültürel özeliklerine değinen Prof. Dr. Cebeci, Kırgızistan'da müftülüğe ve eğitim bakanlığına bağlı din eğitimi veren kurumlar hakkında slaytlar eşliğinde bilgi verdi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kırgızistan'daki din eğitiminin gelişmesine ve buradaki İlahiyat Fakültelerinin kaynak eser teminine önemli katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Cebeci, İlk başlarda laik bir devlet olması nedeniyle Kırgızistan'da din eğitimine sıcak bakılmadığını ancak bu durumun zamanla aşıldığını ifade etti.

Program, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın Prof. Dr. Cebeci'ye hediye takdimiyle sona erdi.

(BCT-RFK-Y)



09.05.2017 12:06:57 TSI

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