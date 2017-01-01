YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İvrindi İmam Hatip mezunları piknikte buluştu

İvrindi İmam Hatip mezunları piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi eski mezunları piknikte bir araya geldi. Balıkesir-Edremit yolundaki tesislerinde yapılan pikniğe ev sahipliğini de eski mezunlardan Mali Müşavir Mahfuz Kıyıcı yaptı.

İvrindi İmam Hatip Lisesi eski mezunlarından bir gurup Mahfuz Kıyıcı'nın öncülüğünde bir araya gelirken, onlara İvrindi de halen çalışan ve emekliye ayrılmış bazı öğretmenlerde katıldı. İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kurcen'in de aralarında bulunduğu 16 kişilik grup unutulmaz bir gün yaşadı. Piknikte, alabalıklar yenirken, okul hatıraları anlatıldı ve sık sık buluşma kararı alındı. Pikniği organize eden Mahfuz Kıyıcı ve katılımcılara teşekkür eden Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kurcen, "Beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendiren buluşmamızı destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla geçmiş anılarımızı yâd ederken bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle bir arada olmak ve onların ilim deryalarından feyizlenmekte bizleri çok mutlu etti. Bu birlikteliğimizde bizleri yalnız bırakmayan İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Yücel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

(FT)



09.05.2017 12:08:13 TSI

NNNN

