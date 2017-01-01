ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kulp'a hemodiyaliz ünitesi açıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:09
Kulp'a hemodiyaliz ünitesi açıldı
Kulp'a hemodiyaliz ünitesi açıldı

(Fotoğraflı)

Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesinde 4 hemodiyaliz ünitesi hizmet vermeye başladı.
Diyarbakır'ın en uzak ilçesi olan Kulp'ta Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 4 hemodiyaliz ünitesi, diyaliz hastalara hizmet vermeye başladı. Ünitelerin hizmete girmesiyle, ilçedeki hastalar kent merkezine gelmekten kurtuldu. Hastane Başhekimi Dr. Serkan ekinci, "Bilindiği gibi ilçemiz Diyarbakır'ın en uzak ilçesidir. Ulaşım yönünde hastalarımız ciddi anlamda sıkıntı çekiyordular. Daha önce hastanemizde diyaliz ünitesi olmadığı için diyaliz hastaları haftanın 3 günü Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Biz de bunun için adım attık ve hastanenizde 4 hemodiyaliz ünitesi kurduk. Diyalize girebilmek için gerek maddi gerekse manevi birçok sıkıntı çeken hastalar artık servisle evlerinden alınıyor ve diyalize girdikten sonra tekrar servis ile evlerine bırakılıyorlar. Hastalarımızın sağlığı açısından haftanın 3 günü 3-4 saat tedavi altına alınıyor. Onun için hastaların programını ona göre düzenliyoruz" dedi.
(MT-MP-Y)

09.05.2017 12:09:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çermik'e 2,5 milyon TL geliyor
YEREL

ÇERMİK'E 2,5 MİLYON TL GELİYOR
Başkan Arslanca hizmetleri oy oranını arttırdı
YEREL

BAŞKAN ARSLANCA HİZMETLERİ OY ORANINI ARTTIRDI
SİDER Başkanı Yılmaz'dan Aslan'a ziyaret
YEREL

SİDER BAŞKANI YILMAZ'DAN ASLAN'A ZİYARET
Dicle Elektrik panoları bedelsiz değiştiriyor
YEREL

DİCLE ELEKTRİK PANOLARI BEDELSİZ DEĞİŞTİRİYOR
Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan Yılın belediye başkanı ödülünü aldı
YEREL

SUR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZKAN YILIN BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜNÜ ALDI
Dicle Elektrik'ten TEDAŞ açıklaması
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN TEDAŞ AÇIKLAMASI
Vakıf Temsilcilerinden Başkan Atilla'ya ziyaret
YEREL

VAKIF TEMSİLCİLERİNDEN BAŞKAN ATİLLA'YA ZİYARET
Diyarbakır'da 10 mahalleye toplu ulaşım hizmeti verilecek
YEREL

DİYARBAKIR'DA 10 MAHALLEYE TOPLU ULAŞIM HİZMETİ VERİLECEK
TatlıFest'te Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta rüzgarı esti
YEREL

TATLIFEST'TE MEŞHUR KADAYIFÇI SITKI USTA RÜZGARI ESTİ
Kulp'ta bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı
YEREL

KULP'TA BULUNAN YAVRU KURTLAR KORUMA ALTINA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini