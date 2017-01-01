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Kulp'a hemodiyaliz ünitesi açıldı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesinde 4 hemodiyaliz ünitesi hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır'ın en uzak ilçesi olan Kulp'ta Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 4 hemodiyaliz ünitesi, diyaliz hastalara hizmet vermeye başladı. Ünitelerin hizmete girmesiyle, ilçedeki hastalar kent merkezine gelmekten kurtuldu. Hastane Başhekimi Dr. Serkan ekinci, "Bilindiği gibi ilçemiz Diyarbakır'ın en uzak ilçesidir. Ulaşım yönünde hastalarımız ciddi anlamda sıkıntı çekiyordular. Daha önce hastanemizde diyaliz ünitesi olmadığı için diyaliz hastaları haftanın 3 günü Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Biz de bunun için adım attık ve hastanenizde 4 hemodiyaliz ünitesi kurduk. Diyalize girebilmek için gerek maddi gerekse manevi birçok sıkıntı çeken hastalar artık servisle evlerinden alınıyor ve diyalize girdikten sonra tekrar servis ile evlerine bırakılıyorlar. Hastalarımızın sağlığı açısından haftanın 3 günü 3-4 saat tedavi altına alınıyor. Onun için hastaların programını ona göre düzenliyoruz" dedi.

(MT-MP-Y)



09.05.2017 12:09:42 TSI

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