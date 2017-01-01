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Doğu'da kuvvetli fırtına uyarısı



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valiliği tarafından tüm kurumlara yapılan meteorolojik uyarıda bölge genelinde etkili olacak rüzgara dikkat çekildi.

Erzurum Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezince, kaymakamlık, kamu ve özel kuruluşlara meteorolojik uyarıda bulunuldu. İvedi olarak gönderilen uyarıda, "Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve uyarı merkezinin uyarısına göre; bölgemiz genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 kilometre yer yer kısa süreli 60-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği beklendiği bildirilmiştir. Meteorolojik uyarı doğrultusunda; meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz zehirlenmesi, ulaşımda aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, meydana gelen olumsuzlukların İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine bildirilmesini ve İl Güvenlik ve Acil Koordinasyon Merkezince yapılacak ekip, personel görevlendirmelerinin ivedilikle yerine getirilmeli" ifadelerine yer verildi.

(DA-AT-Y)



09.05.2017 12:10:51 TSI

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