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Eskişehir'de sebze ve meyve fideleri tezgahlardaki yerlerini aldı

- Yüksek fiyatı yüzünden en çok domates fidelerine talep var

- Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretim yapan seracı Ahmet Doymaz;

- "Fide satışında denetim yok, ruhsatsız bu işler yapılıyor"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şubat ayında seralarda tohumu ekilen sebze fideleri satışa sunulmaya başlandı. Tanesi ortalama 50 kuruşa satışa sunulan fideler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, çilek gibi birçok meyve ve sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği fidelerin başında biber ve domates geliyor. Küçük Antalya diye adlandırılan seracılık sektörünün son yıllarda çok geliştiği Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretim yapan seracı Ahmet Doymaz, "Şubat ayında üretime başlıyoruz ve tohumu da kendimiz üretiyoruz. Şu ana kadar fidelerin büyümelerindeki geçen süre ortalama 2 ay. Fideleri dikerken vatandaşların fidelerin kökünü çıkardıktan sonra toprağa yerleştirip can suyu vermesi yeterlidir. Bunlarla çocuklarla nasıl ilgileniyorsak öyle ilgilenmek gerekiyor. Herkese çok kolay gibi gözüken, ama çok zahmetli bir iş. Domates fiyatlarının yüksek olması nedeniyle daha çok domatese talep var. Civar köylerden ve kentten gelenler çok oluyor. Fiyatlar yani normal, biber ve domateste fide fiyatı 50 kuruş " dedi.



Fide satışlarında denemi yok iddiası

Fide satışlarıyla ilgili denetimin olmadığını da söyleyen Doymaz, "En önemli hassas konu denetimin olmaması. Bizim fidelerimiz sertifikalı. Tohumun ne olduğu nereden geldiği belli. Ruhsatsız bu işler yapılıyor. Herkes bu işi yapıp buradan rant sağlayabiliyor. Hiçbir denetim yok" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 12:11:01 TSI

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