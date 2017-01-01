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Dicle Elektrik İSG konusunda işi sıkı tutuyor



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası devam ederken, çalışanlarına verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerine uyulup, uyulmadığını bir de sahada denetliyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) talimatları doğrultusunda çalışmalarını yürüten enerji şirketi, sorumluluk bölgesindeki diğer illerde olduğu gibi Batman'da da çalışanlarına İSG eğitimleri verdi. Kısa süre önce tamamlanan eğitimlerin ardından il müdürlüğünde çalışan İSG uzmanları, yanlarına şirketten yetkilileri de alarak, çalışanların aldıkları eğitimleri tatbik edip etmediklerini belirlemek üzere saha denetimleri başlattı.

İSG uzmanı Lokman Yorulmaz, birim görevlileri ve Müşteriler Müdürü Mehmet Çiftçi'den oluşan denetim ekibi, gerçekleştirdikleri saha ziyaretinde çalışanların aldıkları eğitimleri iş yaparken uygulayıp uygulamadıklarını kontrol etti. Gördükleri aksaklıklarla ilgili yerinde uyarılarda bulunan İSG uzmanı Yorulmaz, çalışanları kendi güvenliklerini sağlamaları için nasıl davranacakları konusunda uyardı, bilgilendirmelerde bulundu.

(OA-MP-Y)



09.05.2017 12:12:14 TSI

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