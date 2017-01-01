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Mahalle gezilerinde eksikler gideriliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yaklaşık 8 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezileri sayesinde eksikler ve sorunlar kısa süre içerisinde gideriliyor.

Haftanın en az 2 günü yapılan mahalle inceleme gezisi kapsamında Turgut'ta cadde ve sokaklar tek tek gezilerek eksikler tespit edildi. Cadde ve sokakların tek tek dolaşıldığı inceleme gezisi sırasında İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Erguvan Sokak'ta 45 metrelik yeni imar yolu açma çalışmalarını da takip ederek ilgililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Açılan yolun önümüzdeki günlerde betonla kaplanacağı kaydedildi. Başkan Vekili Bulut daha sonra Ertuğrul Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yetkilileriyle görüştü. Ziyarette okulun merdivenlerinin yenilenmesi, okul bahçesindeki konteynırın kaldırılarak yerine daha estetik olan geri dönüşüm kafesi konulması kararlaştırıldı. Turgut'taki inceleme gezisi sırasında vatandaşlar, Atlas Sokak ile Rıhtım Sokağı birbirine bağlayan dik yokuştan araçların indiğini ve bu durumun bölge için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek yokuştan araç inişinin önlenmesini istediler. Başkan Vekili Bulut ta vatandaşları talebi üzerine bölgeye araç girişini önleyici bariyer konulması talimatını verdi. Mahalle gezisinde vatandaşların Murat Camii önüne duvar taleplerinin değerlendirileceği ayrıca camin yan tarafındaki istinat duvarının da boyanacağı ifade edildi. Sarper Hayat Caddesi'ndeki çam ağaçlarının budanması talebinin de kısa süre içinde yerine getirileceği bildirildi. Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt, yapılan hizmetler için Başkan Vekili İbrahim Bulut ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(İG-RFK-Y)



09.05.2017 12:13:14 TSI

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