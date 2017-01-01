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Zabıtadan et ve balık denetimleri

09 Mayıs 2017 Salı, 12:13
Zabıtadan et ve balık denetimleri
Zabıtadan et ve balık denetimleri

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi denetimlerine fırıncıların ardından balıkçıları ve kasapları da ekledi.
Belediye Zabıta ekipleri, günlük rutin denetim ve kontrollerinin dışında, Ramazan ayı öncesi temel gıda denetimlerine çıkıyor. Geçen hafta fırınların denetimine çıkan ekipleri bu hafta da balıkçılar ile kasapların denetimine çıktı. Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle sahaya çıkan Belediye Zabıta ekipleri balık avlama yasağı kontrolünün yanında balıkçı tezgâhlarını da denetledi. Ruhsat ve temizlik unsurlarını da inceleyen Zabıta ekipleri tezgâhlarda, avlama yasağı nedeniyle kültür balıkları dışında yasaklanan balıkların satılıp satılmadığını kontrol etti.
Balık marketleri dışında Alo Tevşo olarak bilinen halk pazarında da denetimler yapan ekipler, kasapları da satılan etlerin kaçak kesim olup olmadığını kontrol etti. Mekan temizliği ve ruhsat incelemesinde de bulunan ekiplerimiz denetimler belirlenen koşulları yerine getirmeyen esnaflar hakkında tutanak tuttu.
(MŞY-MP-Y)

09.05.2017 12:13:15 TSI
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