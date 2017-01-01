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Avrupa Şampiyonasında Körfez rüzgarı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi sporcuları, 1. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası ve 13. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Körfez Belediyesinin başarılı sporcuları, 1. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası ve 13. Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'ndan madalyalar ile döndü. 1. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'nda Serim Olgun Kahveci altın madalya alarak dünya şampiyonu, Şevval Yarar ise takım halinde gümüş madalya alarak Dünya ikincisi olmuştu. Dün yapılan 13. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda ise Aşkın Kahveci ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken öğrencisi Şevval Yarar ise senkron dalında altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu. Böylelikle Körfezli tekvandocular 2 altın ve 2 gümüş madalya alarak şampiyonayı 4 madalya ile kapattılar.

(İG-RFK-Y)



09.05.2017 12:13:57 TSI

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