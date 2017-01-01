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Yaz meyveleri ile tezgahlar rengarenk



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Havaların iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte, neredeyse yazlık bütün sebze ve meyve ürünleri tezgahlardaki yerini aldı.

Yazın habercisi meyveler manav ve pazar tezgahlarında rengarenk görüntüler ortaya çıkardı. Meyvelere eklenen son ürünler ise kiraz, dut ve kayısı oldu. Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri'nde pazarcılık yapan Emin Özkaya, yaz meyvelerinin fiyatının şimdilik yüksek olduğunu ifade ederken, ilk hasat meyveler için fiyat seviyesinin normal olduğunu belirtti. Yılın ilk yaz meyvelerine ilginin yüksek olduğunu söyleyen Özkaya, bir hafta sonra fiyatların normal seviyeye düşeceğini müjdeleyerek "Kışı atlattık, kış meyveleri hemen hemen bitmek üzere. Şu anda bahar meyveleri tezgahlarda. Bunların aralarından en gözdeleri erik, kayısı, kiraz, yeni dünya, dut, üzüm diyebiliriz. Yeni çıktığı için kiraz ve çekirdeksiz üzüm biraz pahalı. Kirazın kilosu 25 lira çekirdeksiz üzümün kilosu da 20 lira. Bir hafta içerisinde fiyatların normale döneceğini düşünüyorum. Geçen seneye nazaran fiyatlar daha uygun. Örneğin geçen yıl bu zamanlar eriğin fiyatı 25 liraydı. Şuanda eriğin kilosu 5 liraya satılıyor. Fiyatlar herkesin alışveriş yapabileceği durumda. Aşırı pahalı bir meyve yok. Vatandaş 1 kilo alamıyorsa yarım kilo alabilir. Geçen hafta domates yokluk olduğundan dolayı zamlanmıştı ve talebi karşılayamamıştı. Şuanda normale döndü diyebilirim" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 12:14:06 TSI

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