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Vali Azmi Çelik'ten Berat Kandili mesajı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, yayınladığı bir mesajla tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Çelik, "Özel ve anlamlı günlerimizden biri olan ve bize Ramazan Ayı'nın müjdecisi olarak gelen Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Berat Kandili'nin manevi bir arınma olduğunu vurgulayan Çelik, "10 Mayıs 2017 Çarşamba gününü 11 Mayıs 2017 Perşembe gününe bağlayan gece; günahların bağışlanacağı, ilahi rahmetle gönüllerimizin dolacağı, mübarek üç aylar içinde yer alan Berat Gecesi'ni idrak edeceğiz. Aydınlanma ve hayat muhasebesi yapmamıza imkan sağlayan Berat Kandili; yapmış olduğumuz yanlışlardan dönmek, Allah'ın merhametine sığınarak bağışlanma dilemek, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve kırdığımız gönülleri onarmak içinde bir fırsattır. Berat Kandili; manevi dünyamızı yeniden imar edip güzelleştirmek, mili ve manevi değerlerimizi, sosyal dayanışma ve kaynaşma arzularımızı daha da güçlendirerek toplum olarak birbirimize kenetlenip, kendimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatacak,Yüce Yaradan'ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı bu gecede ülkemiz ve tüm dünyanın sevgi, huzur ve mutluluk içinde yaşaması için hayır duada bulunmamızı sağlayacaktır. Unutmayalım ki tövbe, kendini bilme ve bulmanın, gönlü arındırmanın en güzel yoludur. Bu duygu ve düşüncelerle, Eskişehirli hemşerilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin artmasına vesile olmasını diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" diye belirtti.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 12:15:02 TSI

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