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Selçuk'un "Sokakta Sanat Günleri

09 Mayıs 2017 Salı, 12:15
Selçuk'un "Sokakta Sanat Günleri
Selçuk'un "Sokakta Sanat Günleri

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen 'Sokakta Sanat Günleri' başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Başkan Vekili Hasan Yaşar açılışta yaptığı konuşmada, "Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ile ortak olmak bizim için bir onurdur. Biz sanatın sürekli hale gelmesini arzu ediyoruz. Sanat ile sadece okullarda değil aynı zamanda sokakta ve diğer mekanlarda da sürekli iç içe olmamız gerekiyor. Bizim kültürümüzde aklı selim kalbi selim zevki selim hâkimdir. Zevki selimin icra edildiği yer sanat ortamıdır. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bir başkent her zaman başkenttir"
SÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ise, "Selçuk Üniversitesi olarak bu tür sanatsal çalışmalara her zaman destek verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Konya başkent olmanın haklı gururunu yaşamaya devam ediyor. Selçuklu kültür mirasını devam ettirmek hususunda milli ve manevi değerlerimize saygılı olmak zorundayız. Sanata da aynı şekilde her zaman saygılı olmak zorundayız ve onu yaşatmak mecburiyetindeyiz. Burada çini, resim, ebru, geleneksel sanatlarla ilgili pek çok sanatı bir arada göreceğiz. Bu etkinliğin hazırlanmasında başta Üniversitemiz olmak üzere Büyükşehir Belediyesine ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Sanatçılar sergilerini icra etti
Açılış konuşmalarının ardından 'Sokakta Sanat Günleri' etkinliği kapsamında sanatçılar resim, ebru, seramik sergileri ve müzik dinletisi icra etti. 8-10 Mayıs tarihleri arasında halka açık olan etkinlik kapsamında sanatçılar resim, ebru, seramik sergileri ve müzik dinletisi yapacak. Açılışı Kazım Karabekir Caddesi üzerinde başlayan etkinlik, 9 Mayıs'ta Kültür Park'ta 10 Mayıs'ta da Mevlana Meydanı'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.
Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu ve Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Karakaya, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Başkan Vekili Hasan Yaşar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(AH-Y)

09.05.2017 12:15:55 TSI
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