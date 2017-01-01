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Pazaryeri Sağlık Meslek Lisesi'nin yol çalışmalarında sona yaklaşıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam Sağlık Meslek Lisesi'nin yol çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında yol üzerindeki bulunan elektrik direklerin kaldırıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sağlık Meslek Lisesi'nin hem bina hem de çevre çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Yapımı devam eden Sağlık Meslek lisesi ham yolunu yapmıştık. Ham yol üzerinde şuan güzergah üzerindeki direkleri kaldırıyoruz. Ben bu çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

(CKT-DA-Y)



09.05.2017 12:16:19 TSI

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