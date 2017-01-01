Batman'da 64 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir araçta yaptığı aramada piyasa değeri 42 bin TL olan 64 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 42 bin TL olan 64 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
(OA-MP-Y)
09.05.2017 12:16:33 TSI
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