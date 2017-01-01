YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Batman'da 64 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da 64 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir araçta yaptığı aramada piyasa değeri 42 bin TL olan 64 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 42 bin TL olan 64 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(OA-MP-Y)



09.05.2017 12:16:33 TSI

NNNN

