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Meteorolojiden Erzincan'a fırtına uyarısı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:16
Meteorolojiden Erzincan'a fırtına uyarısı
Meteorolojiden Erzincan'a fırtına uyarısı

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 09.05.2017 tarihinde saat: 11.00'den, saat: 19.00'a kadar, 10.05.2017 tarihinde ise saat: 10.00'dan saat: 21.00'a kadar Erzincan'ın iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerinden saatteki hızı 75 kilometreyi aşan yer yer kısa süreli fırtına esintisi beklenmekte olduğu belirtildi.
12. Bölge Müdürlüğü meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara yönelik olası muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
(AA-AT-Y)

09.05.2017 12:16:47 TSI
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